Roglic verliest geel in klimtijdrit, Pogacar gaat Tour de France winnen

Primoz Roglic - Reuters

Tadej Pogacar heeft voor een daverende verrassing gezorgd door Primoz Roglic uit de gele trui te rijden op de voorlaatste dag van de Tour de France in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles. Pogacar veroverde niet alleen de gele trui, maar pakte ook de dagzege. Hij was maar liefst 1.21 sneller dan Tom Dumoulin, die tweede werd en in het klassement van de negende naar de zevende plek klom. Onmogelijke wordt mogelijk Pogacar moest in de klimtijdrit 57 seconden goedmaken op zijn landgenoot. Op voorhand leek dat een schier onmogelijke opdracht, velen gingen ervanuit dat Jumbo-Visma-renner Roglic zeker was van zijn eerste Tourzege. De voorsprong van 57 seconden veranderde gedurende de 36,2 kilometer tussen Lure en de top van La Planche des Belles Filles echter in een achterstand van 59 tellen in het algemeen klassement.

De stand in het algemeen klassement - NOS

Als Pogacar zondag de slotetappe naar de Champs-Élysées goed doorkomt, waarin traditiegetrouw niet meer wordt gestreden om tijdwinst, mag hij zich definitief de eerste Sloveense Tourwinnaar in de geschiedenis noemen. Pogacar van begin af aan sneller Al in het begin van de tijdrit liep het verschil tussen beiden terug. Na de veertien kilometer had Pogacar dertien seconden ingelopen op zijn rivaal, bij het tweede tussenpunt aan de voet van de klim was de 21-jarige renner van UAE-Emirates 36 tellen sneller dan Roglic. Beide renners wisselden hun tijdritfiets in voor een 'gewone', lichtere racefiets. Op de klim van ruim zes kilometer reed Pogacar zijn landgenoot virtueel uit de gele trui, op de streep was zijn overwinning definitief. Bekijk hieronder de reacties van Pogacar en Dumoulin:

Pogacar en Roglic zullen op het podium op de Champs-Élysées vergezeld worden door de Australiër Richie Porte. Hij klimt van de vierde naar de derde plek in het algemeen klassement door een vrije val van Miguel Ángel López. De Colombiaan kwam niet verder dan de 45ste plaats met een achterstand van meer dan zes minuten op Pogacar. Tourdebutant López zakte van de derde naar de zesde plaats.

De Avondetappe

Dione de Graaff blikt in de Avondetappe terug op de tijdrit met oud-renners Thomas Dekker, Michael Boogerd en Henk Lubberding. De uitzending begint om 22.30 uur en is te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

In de schaduw van de strijd om de gele trui was ook het duel om de bolletjestrui interessant. Ineos-renner Richard Carapaz begon aan de tijdrit met maar twee punten voorsprong op Pogacar. En dat terwijl er op La Planche des Belles Filles (eerste categorie) nog tien punten te verdienen waren. Carapaz deed het de eerste, vlakke, kilometers buitengewoon rustig aan om zich te sparen voor de klim. Maar twee renners waren langzamer over de eerste 14 kilometer dan de Ecuadoraan. Merckx achterna Het mocht niet baten tegen de ontketende Pogacar die de helling in de Vogezen als snelste van iedereen opreed. Daarmee wordt Pogacar niet alleen in de gele, de witte (beste jongere), maar ook in de bolletjestrui gehuldigd in Parijs.