Ouderen verblijd met 250.000 kaarten van Grote Kerstkaartenactie

De afgelopen dagen zijn bij ouderen in woonzorgcentra bergen kaarten bezorgd. Ruim 250.000 kerstgroeten zijn er afgeleverd, meldt het Ouderenfonds, dat de resultaten van de achtste editie van de Grote Kerstkaartenactie bekend heeft gemaakt.

De meeste kaarten zijn geknutseld en geschreven door leerlingen van basisscholen. De berichten hebben meestal de aanhef 'Lieve onbekende'.

Meer dan de helft van de kaarten is door de kinderen zelf bezorgd bij woonzorgcentra of ouderen in de buurt van hun school. Maar ook buurtgenoten en onbekenden stuurden ouderen een berichtje.

Bekijk hieronder een paar voorbeelden van zulke kaarten.