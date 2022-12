Bedenker van 'Busje komt zo' Bas van den Toren overleden

Muzikant Bas van den Toren, bekend van het muzikale duo Höllenboer, is op 64-jarige leeftijd overleden, laat zijn familie aan RTV Oost weten. Van den Toren scoorde samen met Gerard Oosterlaar in 1995 de nummer 1-hit met Busje Komt Zo. Van den Toren was al geruime tijd ziek.

Oosterlaar en Van den Toren vormden Höllenboer in 1986, waarbij Oosterlaar de teksten (vaak in dialect) schreef en gitarist Van den Toren zich ontfermde over het muzikale deel. Na wat losse singles en vele optredens op feestjes en in theaters in de regio bracht het duo in 1993 hun eerste langspeelplaat uit: Muj good kiek'n wa'k zeg.

Pas bij hun tweede plaat schrijft het duo muziekgeschiedenis. Oosterlaar moest voor een studiedag op zijn werk als verslavingsconsulent een 'grappig' liedje zingen en samen met Van Den Toren schreef hij in een paar minuten Busje Komt Zo, een protestsong tegen de mogelijke komst van de methadonbus - uiteraard met een knipoog.

'Enorm kutnummer'

Later zei Van den Toren in een interview dat hij niet begreep waarom Busje Komt Zo zo'n hit is geworden. "Het was natuurlijk een enorm kutnummer", zei hij daarover. "Het is zo plat als een dubbeltje. Als je het vergelijkt met andere teksten die Gerard schreef, of andere liedjes die we maakten, stelt het helemaal niets voor."

Het nummer leverde Höllenboer een platencontract en een videoclip op en Busje Komt Zo haalde in een paar weken tijd de hoogste plaats in de hitlijsten. Het duo belandde daarna in een woelige tijd van toeren en optredens. "Dan speelden we drie minuten en kregen we 5000 gulden. Als je daarover nadenkt raak je het spoor bijster", zei Van den Toren.

Gezondheidsproblemen

Höllenboer breidde in 2009 uit met de bevriende gitarist Hans Nieuwenhuis, maar werd dit jaar weer een duo. Van den Toren was al geruime tijd ziek en kon vanwege gezondheidsproblemen ook niet meer optreden.

In maart stopte hij ook als gitarist van de band. Van den Toren had er ergens ook wel vrede mee. "Het gaat al langere tijd niet zo goed. Dan moet je op een gegeven moment de knoop doorhakken. Het is niet anders, ik heb het met veel plezier gedaan."

Bekijk hier de documentaire die RTV Oost maakte naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van Busje Komt Zo: