Kleermaker benut zijn kansen niet tegen Dobey, ook darter Hendriks klaar op WK

Voor twee Nederlanders zit het WK darts er na vrijdag alweer op. Martijn Kleermaker verloor van Chris Dobey (0-3) en Jimmy Hendriks was niet opgewassen tegen Brendan Dolan (1-3).

Opvallend feitje: Kleermaker had nog nooit in een officiële wedstrijd tegenover de als 22ste geplaatste Dobey gestaan. Maar voorafgaand aan het duel wist hij precies wat hem te doen stond, namelijk zijn tegenstander onder druk houden en te hopen dat Dobey daardoor zijn foutjes zou maken.

In de wedstrijd gebeurde precies het tegenovergestelde. Juist Kleermaker ging op de cruciale momenten de mist in op zijn dubbels, waarna Dobey dankbaar profiteerde. Na in de eerste twee sets al kansen te hebben gemist, leek het de derde set wel de goede kant op te vallen voor Kleermaker.

Kansen op setwinst

De 'Dutch Giant' kwam met 2-0 in legs voor en nadat Dobey zijn eigen beurt had behouden, kon Kleermaker met tops de set naar zich toetrekken om in de wedstrijd te blijven. Tegen een speler als Dobey kwam ook die misser hem duur te staan.

"Ik krijg kansen zat. En als je die niet pakt, kun je inpakken", was de treffende analyse van Kleermaker bij Viaplay.