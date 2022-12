Schoonfamilie krijgt 20 jaar cel voor beramen 'zwembadmoord'

Twee schoonfamilieleden en de ex-partner van de in 2012 vermoorde Jan Elzinga zijn veroordeeld tot celstraffen van twintig jaar. Volgens de rechtbank in Groningen hebben zij opdracht gegeven voor de 'zwembadmoord' in het Groningse Marum.

De rechter baseert zich op de verklaringen die de kroongetuige heeft gegeven. Volgens hem wilde de schoonfamilie Elzinga vermoorden omdat die zijn vriendin mishandelde en vreemdging.

Ex-vriendin Monique H. (43) uit Hollandscheveld, haar broer Marcel H. (40) uit Nieuw-Roden en moeder Jacoba van der L. (61) uit Roden zijn veroordeeld. Ook krijgt Johan L. (57) uit Kampen zeven jaar cel. Hij was een tussenpersoon en regelde het moordwapen.

De rechter spreekt van een kille liquidatie op klaarlichte dag, een schokkende zaak die groot en onherstelbaar leed heeft aangebracht. De verdachten houden vol dat ze niet betrokken waren bij het misdrijf.

Afgeluisterde telefoongesprekken

Jan Elzinga werd op de ochtend van 10 juli 2012 doodgeschoten door Pascal E. De schutter had instructies gekregen van Willem P. Deze twee mannen kregen in 2014 celstraffen van respectievelijk vijftien en twintig jaar.

P. sloot daarna in de cel een deal met het OM en werd kroongetuige. Hij vertelde in ruil voor een strafkorting dat de schoonfamilie de moord had beraamd. De schutter zei in 2012 al dat de schoonfamilie achter de moord zat, maar het OM zag toen te weinig bewijs.

Hoewel er volgens de rechter veel valt aan te merken op de verklaringen van de twee mannen, wordt hun verhaal toch als betrouwbaar gezien. De rechter ziet ook bewijs in onder meer afgeluisterde telefoongesprekken en sms-berichten tussen de familieleden.