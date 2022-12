Wettelijk lobbyverbod van 2 jaar voor oud-bewindspersonen komt dichterbij

Er komt een wettelijk lobbyverbod voor (oud-)bewindspersonen. Zij mogen de eerste twee jaar na hun vertrek uit 'Den Haag' geen baan aanvaarden die te dicht bij hun portefeuille als minister of staatssecretaris ligt. Minister Bruins Slot heeft een concept-wetsvoorstel klaar, waarin dit geregeld wordt.

Er wordt al anderhalf jaar gesproken over strengere regels voor kabinetsleden die op zoek gaan naar een nieuwe baan. Aanleiding was de overstap van oud-minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat naar de branchevereniging van energiebedrijven. Dat riep twijfels op over belangenverstrengeling en ongewenste beïnvloeding van de politiek.

Het is inmiddels al een regel dat de oud-bewindspersonen de eerste twee jaar niet op hun eigen beleidsterrein aan het werk mogen gaan. Maar als het aan het aan de minister van Binnenlandse Zaken ligt, wordt dat een wettelijk verbod.

'Draaideurverbod'

Ze wil dat er ook een 'draaideurverbod' komt. Dat houdt in dat oud-ministers en -staatssecretarissen de eerste twee jaar na hun vertrek geen nieuwe functie op hun eigen ministerie mogen aanvaarden.

Verder wil Bruins Slot dat het College Rechtsbescherming Politieke Ambtsdragers in de toekomst advies kan geven over mogelijke belangenverstrengeling als een oud-bewindspersoon een nieuwe baan aanvaardt.

Het wetsvoorstel gaat nu eerst in consultatie. Dat betekent dat iedereen er nog eens goed naar kan kijken. Na eventuele aanpassingen moet het dan nog door de Tweede en de Eerste Kamer.