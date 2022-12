Criminelen die gebruikmaken van geheime ruimten in auto's aangepakt

Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om in auto's of boten verborgen ruimten te hebben die zijn uitgerust om zwart geld, wapens of drugs in te verstoppen. Minister Yesilgöz spreekt van een nieuwe stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Nu kunnen voertuigen of boten met zo'n ruimte wel in beslag worden genomen, maar er volgt geen straf. Yesilgöz wil de wet nu zo aanpassen dat dat verandert. Ook het inbouwen van een geheime ruimte voor criminele doeleinden wordt verboden.

Zowel de bouwer als de bezitter kan volgens het voorstel van de minister een gevangenisstraf krijgen van maximaal een jaar. Opbergplekken met duidelijk legale redenen, bijvoorbeeld voor de dagwinst van een bonafide ondernemer, blijven wel toegestaan.

Spoedbevriezing

In de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit stelt Yesilgöz verder 'spoedbevriezing' voor. Dat betekent dat een bank een ongebruikelijke transactie tijdelijk kan aanhouden, in afwachting van onderzoek. Zo kan een stokje worden gestoken voor het wegsluizen van crimineel vermogen.

De spoedbevriezing bestaat al in andere landen en het kabinet hoopt dat invoering van dit instrument in Nederland de internationale samenwerking verder bevordert.

Beide wetsvoorstellen worden nu voorgelegd aan de Raad van State.