Steeds meer supermarkten open tijdens de Kerstdagen

Wie last-minute (vegan) gourmetvlees voor de kerstmaaltijd wil inslaan, kan gerust zijn: er zijn steeds meer supermarkten open met de feestdagen. Dit jaar is bijna 70 procent van de supermarkten open op Eerste en Tweede Kerstdag.

Dat blijkt uit een analyse van persbureau ANP op basis van cijfers van Openingstijden.nl. Dit jaar is op Eerste Kerstdag 45 procent van de supermarkten open, en op Tweede Kerstdag 91 procent.

Zes jaar geleden was nog maar 20 procent van de supermarkten open op Eerste Kerstdag. "Dat er meer supermarkten open zijn, komt simpelweg doordat hier behoefte aan is vanuit consumenten", zegt Lisa Martis, woordvoerder van brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL). "Daar spelen de verschillende ketens graag op in."

Hoewel restaurants en cafés dit jaar open zijn omdat er geen coronamaatregelen gelden, verwacht het CBL veel klanten in de supermarkten. "We zien al drukte: mensen proberen er thuis echt wat gezelligs van te maken, en daar hoort lekker en vers eten bij", zegt Martis.