Almelose kruisboogschutter krijgt geen celstraf, wel tbs

'Kruisboogschutter' Kenzo K. uit Almelo krijgt geen celstraf maar tbs voor het doodsteken van twee vrouwen in zijn flatgebouw in september 2021. Volgens een verslaggever van RTV Oost werd de uitspraak met geschreeuw en gehuil ontvangen door nabestaanden van de slachtoffers.

Het Openbaar Ministerie had 22 jaar cel en tbs geëist. Er was volgens de rechter geen sprake van moord vanwege de psychotische toestand waarin K. verkeerde. Omdat hij ontoerekeningsvatbaar was, krijgt hij tbs met dwangverpleging voor dubbele doodslag en twee keer poging tot doodslag.

Messteken

De 30-jarige man bracht de vrouwen met in totaal 26 messteken om het leven. De slachtoffers waren zijn onderbuurvrouw van 70 en haar nicht van 52. Een verpleegkundige die bij de oudste vrouw op bezoek was, belde op het balkon 112 en wist te ontkomen. Ze raakte door een val zwaargewond.

De man staat bekend als de 'kruisboogschutter' omdat hij na de steekpartij met een kruisboog op zijn balkon stond. Hij zou meerdere keren gericht hebben geschoten, zowel op de verpleegkundige als op politiemensen. Een scherpschutter schoot hem in de borst. Hij raakte ernstig gewond, maar overleefde het.

Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum blijkt dat de Almeloër in de maanden voor zijn daad meerdere langdurige psychoses had. Hij was op de dag van het drama waarschijnlijk niet onder invloed van drugs. Hij had de dagen voor de dodelijke steekpartij mogelijk wel lsd gebruikt.

Spijt

Op een eerdere zitting betuigde Kenzo K. spijt van zijn daden. "Ik kan me niet voorstellen hoe het is om je dierbaren op zo'n gruwelijke manier te moeten verliezen. Het spijt me verschrikkelijk wat er is gebeurd."

Hij heeft altijd volgehouden dat hij zich niks kan herinneren van die bewuste dag in september 2021.