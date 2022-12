Nog vier aanhoudingen in onderzoek mishandeling Groningse zorgboerderij

In het onderzoek naar het mishandelen van cliënten bij een zorgboerderij in het Groningse dorp Wedde zijn deze week nog vier mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie.

Afgelopen maandag kwam naar buiten dat twee medewerkers van de zorgboerderij, mannen van 62 en 35, verdacht worden van mishandeling van kwetsbare cliënten.

Het OM laat aan RTV Noord weten dat deze twee verdachten inmiddels "onder diverse voorwaarden zijn vrijgelaten". De vier verdachten die later zijn aangehouden, zijn verhoord en vervolgens ook weer vrijgelaten. Ze blijven verdachten in de zaak. Het is niet bekend welke band de vier nieuwe verdachten hebben met de zorgboerderij.

'Zorgwekkende situatie'

Sinds oktober kwamen er bij de politie meerdere meldingen binnen over de zorglocatie. Twee getuigen deden aangifte van mishandeling van één of meerdere cliënten. De politie spreekt van een "zorgwekkende en kwetsbare situatie". In de zorgboerderij wonen mensen die zeer afhankelijk zijn van zorg.

Onderzoeksjournalist Alberto Stegeman maakte diezelfde maand opnames in de locatie, nadat meerdere betrokkenen zijn hulp hadden ingeschakeld. "Deze beelden zijn in bezit van de politie en vormen onderdeel van het onderzoek", zei een woordvoerder van de politie eerder tegen RTV Noord. Hij wil niet zeggen wat er precies op de beelden is te zien.