Nog meer onzekerheid over olympisch boksen in 2024 na nieuwe Russische sponsordeal

Het eeuwenoude huwelijk tussen de bokssport en de Olympische Spelen staat op klappen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) dreigt de sport al in 2024 van de agenda te halen.

Het boterde al langer niet tussen de IBA en het IOC, vanwege de sterke Russische invloeden bij de internationale boksfederatie. Dat geldschieter Gazprom zich ook voor de komende jaren met een nieuwe miljoenendeal aan de sport heeft verbonden, zet de verhoudingen verder op scherp.

"De verlenging van het sponsorcontract met Gazprom als enige hoofdsponsor van de IBA versterkt de zorgen, die het IOC sinds 2019 keer op keer heeft geuit. Deze aankondiging bevestigt dat de IBA afhankelijk zal blijven van een bedrijf dat grotendeels gecontroleerd wordt door de Russische regering", meldt het IOC.

'Alleen interesse in eigen macht'

In 2019 werd de IBA vanwege financieel wanbeleid en slechte organisatie al geschorst door het IOC. Om die reden vond het olympisch bokstoernooi in Tokio plaats zonder bemoeienis van de IBA. Nu lijkt het IOC een stapje verder te gaan.

"Als we naar de laatste beslissingen en ontwikkelingen kijken, kan het betekenen dat we boksen al uit het programma van Parijs gaan schrappen. Het recente congres heeft eens te meer aangetoond dat de IBA geen echte belangstelling heeft voor de bokssport en de boksers, maar alleen geïnteresseerd is in haar eigen macht."