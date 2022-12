Russische voetbalbond overweegt overstap van UEFA naar Aziatische AFC

De Russische voetbalbond RFS denkt erover om de Europese voetbalbond UEFA te verruilen voor de Aziatische equivalent AFC, meldt het Russische persbureau Tass. Vrijdag komt het uitvoerend comité van de bond bijeen om te praten over een mogelijk vertrek.

Een reden die daarbij meespeelt, is het besluit van eind februari van de UEFA en wereldvoetbalbond FIFA om clubs uit Rusland en de nationale ploeg uit te sluiten van internationale competities vanwege de Russische inval in Oekraïne. Daardoor liep Rusland onder meer de play-offs voor het WK in Qatar mis en deed het niet mee bij de loting voor het EK van 2024.

Voormalige Sovjet-republieken

Sinds het begin van de oorlog met Oekraïne speelde het nationale elftal van Rusland drie vriendschappelijke wedstrijden: tegen Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan, alle drie voormalige Sovjet-republieken die behoren tot de AFC.

De RFS hoopt dat door een overstap enerzijds de Russische voetbalploegen meer aan competitieve wedstrijden toe komen, terwijl anderzijds wordt aangetoond dat Rusland niet politiek geïsoleerd staat.

Overigens zijn ondertussen achter de schermen wel onderhandelingen met de UEFA gaande. Daarin worden versoepelingen van de sancties besproken. Een beginnetje is er al gemaakt: in mei wordt in de Russische stad Volgogradin een internationaal jeugdtoernooi gehouden onder auspiciën van de Europese voetbalbond.