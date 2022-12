Twee doden en vier gewonden bij schietpartij in Parijs, verdachte aangehouden

Bij een schietpartij in Parijs zijn twee doden gevallen, zegt de Franse justitie. Ook zijn vier mensen gewond geraakt. Volgens justitie is er een verdachte gearresteerd en is het gevaar geweken.

De verdachte is een man van 69. Het incident vond plaats in de Rue d'Enghien, in de buurt van het treinstation Gare du Nord. Volgens de Franse zender BFM TV werd er geschoten in de buurt van een Koerdisch cultureel centrum. Een winkelier uit de buurt zegt tegen persbureau AFP dat hij zeven tot acht schoten hoorde.

Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat hulpdiensten massaal zijn uitgerukt: