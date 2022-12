Drie doden bij schietpartij in Parijs, verdachte aangehouden

Bij een schietpartij in Parijs zijn drie doden gevallen, zegt de Franse justitie. Eerder werden ook vier gewonden gemeld. Volgens justitie is er een verdachte gearresteerd en is het gevaar geweken.

De verdachte is een man van 69, die al bekend was bij de Franse autoriteiten. Volgens het lokale medium BFM TV had hij vorig jaar een migrantenkamp aangevallen. Naar het motief van de schutter voor de aanval vandaag wordt onderzoek gedaan, zegt de bestuurder van het stadsdeel Alexandra Cordebard. Hierbij wordt onder andere gekeken naar een mogelijk racistisch motief.

Het incident vond plaats in de Rue d'Enghien, in de buurt van het treinstation Gare du Nord. Volgens Cordebard werd er geschoten bij een Koerdisch cultureel centrum, een restaurant en een kapper. Een winkelier uit de buurt zegt tegen persbureau AFP dat hij zeven tot acht schoten hoorde.

De plek waar de schietpartij plaatsvond: