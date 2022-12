Drie doden bij aanval op Koerdisch centrum in Parijs

Bij een aanval op een Koerdisch centrum in Parijs zijn drie doden gevallen. Ook worden er zeker drie gewonden gemeld, van wie er een in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Volgens de Franse justitie is er een verdachte gearresteerd en is het gevaar geweken.

Het incident vond plaats in de Rue d'Enghien, in de buurt van het treinstation Gare du Nord. Volgens een stadsdeelbestuurder werd er niet alleen geschoten bij een Koerdisch cultureel centrum, maar ook bij een restaurant en een kapper. De advocaat van het Koerdisch centrum laat weten dat alle drie de slachtoffers Koerden zijn.

Minister van Binnenlandse zaken Darmanin heeft de politie naar aanleiding van de schietpartij gevraagd om overal in Frankrijk Koerdische gemeenschapscentra extra te beschermen.

Onrust

Kort na de toespraak van Darmanin werd het onrustig bij de plek van het Koerdisch cultureel centrum. Leden van de Koerdische gemeenschap zochten de confrontatie met de politie en riepen anti-Turkse leuzen.

Er werden onder meer stenen en spijkers gegooid naar de politie, die reageerde met traangas. Volgens de krant Le Monde zijn er elf politieagenten gewond geraakt.

Verdachte

De verdachte is een man van 69, die al bekend was bij de autoriteiten. Hij handelde waarschijnlijk alleen. Volgens verschillende Franse media had hij vorig jaar een migrantenkamp aangevallen.

Minister Darmanin zegt dat er nog onderzoek wordt gedaan naar het motief van de schutter. Hierbij wordt onder andere gekeken naar mogelijk racistische beweegredenen.

De plek waar de schietpartij plaatsvond: