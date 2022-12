Actiegroep laat op verschillende plekken dode biggen achter

Op verschillende plekken in Nederland zijn afgelopen nacht dode biggetjes neergelegd. Het gaat om een actie van de Vegan Strike Group, die aandacht wil vragen voor de "slachtoffers van de intensieve veehouderij".

De dode biggen liggen onder andere op de stoep voor het kantoor van boerenorganisatie ZLTO in Den Bosch, schrijft Omroep Brabant. Bij de kadavers liggen bordjes met teksten als ''voor uw maaltijd gestorven" en "diervriendelijke Kerst begint op uw bord". De politie heeft de biggetjes opgeruimd.

De Vegan Strike Group zegt dat de afgelopen week op zo'n honderd plekken in Nederland en België dode biggen zijn achtergelaten. Of het echt om zoveel plekken gaat, is niet duidelijk. Wel werden er onder meer biggen achtergelaten voor de Braziliaanse ambassade in Den Haag.

Volgens de Vegan Strike Group waren deze bedoeld voor het partijbureau van de VVD, dat enkele meters verderop ligt: