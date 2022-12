Inspectie haalt 134.000 kilo thunderking-vuurwerk van de markt

Een partij van 134.000 kilo thunderking-vuurwerk mag in Nederland niet worden verkocht. Het vuurwerk voldoet volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport niet aan de regelgeving voor consumentenvuurwerk.

Thunderkings, ook wel bekend als Trueno del Rey, bevatten alleen maar knallading en dat is verboden in Nederland. De importeur van het vuurwerk moet de lading die al is afgeleverd bij verkooppunten of in een opslag ligt voor 29 december terughalen. Ook moet hij het vuurwerk laten vernietigen of afvoeren naar bunkers buiten Nederland. Als hij dat niet doet, wordt hem een dwangsom tot ruim 1,6 miljoen euro opgelegd.

Eerder deze week ontdekte de politie in Duitsland naar schatting 250.000 kilo zwaar vuurwerk dat volgens de politie bedoeld was voor illegale verkoop aan Nederlandse particulieren. Het lag opgeslagen in bunkers op een voormalig militair complex in Ochtrup, vlak over de grens bij Enschede.