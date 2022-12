Kabinet reserveert komend jaar 2,5 miljard voor steun aan Oekraïne

Nederland stelt volgend jaar 2,5 miljard euro beschikbaar voor steun aan Oekraïne. Het kabinet verwacht dat dit bedrag nodig is voor militaire steun, ondersteuning bij herstelwerkzaamheden en bijdragen in de strijd tegen straffeloosheid. De betrokken ministers hebben dat aan de Tweede Kamer gemeld en premier Rutte heeft het ook in een telefoongesprek verteld aan president Zelensky.

De precieze besteding van de bijdrage hangt af van de behoeften van de Oekraïners en dus het verloop van de oorlog.

De Nederlandse ministers gaan ervan uit dat Oekraïne ook volgend jaar aanzienlijke steun nodig heeft. "De Russische oorlog in Oekraïne gaat door en heeft zich ontwikkeld tot een uitputtingsoorlog."

Met de aankondiging dat het kabinet voor volgend jaar geld apart gaat zetten, wil het een boodschap geven van "onverminderde Nederlandse solidariteit aan de Oekraïense bevolking, die hiermee kan rekenen op voorspelbare Nederlandse steun zolang dat nodig is". En het is ook een signaal in de richting van Rusland.

Samenwerking met andere landen

Net als dit jaar zal de militaire steun voor een deel worden gegeven uit eigen Nederlandse voorraden en via commerciële aankopen. Het kabinet zet daarbij in op samenwerking en afstemming met andere landen en met de defensie-industrie. "Het doel is om de effectiviteit van de leveringen te vergroten voor de Oekraïense strijdkrachten en tegelijk de impact op de eigen krijgsmacht te beperken."

De hulp bij herstelwerkzaamheden is onder meer bedoeld voor de infrastructuur, ziekenhuizen, onderdak en het verwijderen van mijnen. Het kabinet zet verder onder meer in op humanitaire hulp.

Vorige week meldde Ollongren dat Nederland tot dusver voor een kleine miljard euro aan militaire steun aan Oekraïne heeft gegeven.