Vanavond op tv: Buy now, pay later • Op reis door Transnistrië

Apps als Tinka, Klarna, Riverty, of Billink schieten de rekening van consumenten aan een webwinkel gratis voor. De consument heeft dan tot 45 dagen de tijd om de rekening te betalen. Maar ben je te laat, dan kun je hoge boetes krijgen. En dat leidt soms tot ernstige schulden.

Buy now, pay later

Op reis door Transnistrië

In de serie 'De Nieuwe Muur' reist Europacorrespondent Saskia Dekkers door een snel veranderend Europa. Dit keer is ze in het oosten van Moldavië, aan de grens met Oekraïne, waar de afvallige, pro-Russische regio Transnistrië ligt. Het regime daar staat bekend om haar repressie. Buitenlandse pers wordt op dit moment geweigerd. Toch kwamen Saskia Dekkers en cameraman Pieter Nijdeken er binnen.