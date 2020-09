Honderden demonstranten opgepakt bij vrouwenmars in Minsk

Op sommige plekken gingen mannen in groene uniformen met bivakmutsen om groepjes vrouwen heen staan. Die scandeerden: "Alleen lafaards slaan vrouwen!"

In de Wit-Russische hoofdstad Minsk heeft de politie honderden vrouwen opgepakt. Ze demonstreerden net als de afgelopen weken tegen president Loekasjenko. Ze eisen zijn vertrek.

Onder de betogers die zijn opgepakt is ook de 73-jarige Nina Baginskaja. Zij gaat al sinds 1988 de straat op in Wit-Rusland - toen tegen de communistische machthebbers - en is uitgegroeid tot een van de iconen van het verzet tegen Loekasjenko.

Ze was een van de eersten die een rood-witte vlag gebruikten, de voormalige vlag van Wit-Rusland. Bij de huidige protesten gebruiken veel demonstranten die vlag ook.

Vorige week werd Baginskaja al bijna opgepakt, maar ze verzette zich en probeerde bij de agenten die haar trachtten aan te houden de gezichtsbedekking af te trekken.

Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja heeft opgeroepen tot de vrijlating van alle opgepakte vrouwen. Volgens haar zijn er ook meisjes van 16 opgepakt.