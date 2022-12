Na problemen op A7 blijkt de brug in Uitwellingerga af te brokkelen

Het wegdek van de brug in het Friese Uitwellingerga, op een parallelweg van de A7, brokkelt af. Dat blijkt uit een inspectie van Súdwest-Fryslân en Rijkswaterstaat. Dit betekent nieuwe problemen voor de verkeerssituatie, die toch al ingewikkeld was vanwege het nieuws vorige week dat het wegdek van de A7 tussen Joure en Sneek door grondwater omhoogkomt.

Als gevolg van het omhooggekomen wegdek is de A7 voorlopig in beide richtingen dicht ter hoogte van het Prinses Margrietkanaal. Het kan maanden duren voordat de weg is hersteld. Vooral omliggende dorpen als Uitwellingerga hebben last van de omleidingen en een toename van sluipverkeer, schrijft Omroep Fryslân.

Nu blijkt dat ook het wegdek van de brug op de parallelweg afbrokkelt, moeten mogelijk extra maatregelen getroffen worden, zei wethouder Michel Rietman gisteren in een raadsvergadering. "Het vertragen van de snelheid, misschien wel naar één baan, misschien wel stoplichten. Misschien, misschien. Dat is het probleem op dit moment."

'Regio geen prioriteit'

Dat de brug uit 1939 verouderd was, was al duidelijk. Rijkswaterstaat was van plan de brug voor het eind van 2026 te vervangen.

Wethouder Rietman liet zich kritisch uit over de rol van Rijkswaterstaat in Friesland. "Het onderhoud van bruggen in onze regio lijkt geen prioriteit te hebben bij Rijkswaterstaat", zei hij. Ook de houten bruggen in Sneek, de brug bij Bolsward en de brug bij Spannenburg verkeren volgens hem in slechte staat.

Verschillende bruggen en wegen in Friesland zijn gebouwd in de jaren 50 en daarom aan vervanging toe. Zo kunnen de bruggen Spannenburg en Kootstertille nog maar een beperkt gewicht dragen. Voor de aanleg van nieuwe bruggen werd vorig jaar zo'n 70 miljoen euro uitgetrokken, maar dat gaat nog jaren duren.