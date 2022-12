Eenzame kerst?! Engelse stakingen bezorgen Nederlanders op WK darts hoofdpijn

Never a dull moment in Londen. Waar het coronavirus twee jaar lang het WK darts wist op te schrikken, lijkt het ook dit jaar allesbehalve rustig rond de feestdagen. Stakingen stellen de Nederlanders voor een duivels dilemma. De kerst doorbrengen zonder die heerlijke kalkoen van opa of de uitgebreide gourmetschotel van moeders. Het is voor veel Nederlanders een schrikbeeld (of juist niet). Voor sommige darters op het WK wordt het werkelijkheid. Zij kiezen voor zekerheid en vieren dit jaar kerst in kleine kring in Londen. Anderen nemen een ingecalculeerd risico en gaan op familiebezoek in Nederland. Zoals Vincent van der Voort. "Ik heb twee jaar met kerst in Londen moeten blijven, vanwege corona. Dat is gewoon helemaal niets. Ik kom op tijd terug en als plan A niet lukt, hebben we nog plan B, C en D."

Vincent van der Voort juicht na zijn zege op het WK - Steven Paston/PDC

Wat is er aan de hand? In Engeland wordt er uitvoerig gesproken over aankomende stakingen, rond kerst en de jaarwisseling. Ambulancepersoneel, postbodes, verpleegkundigen, rij-examinatoren: allemaal stoppen of stopten ze tijdelijk met hun werkzaamheden, uit onvrede over hun arbeidsvoorwaarden. Stakingen op luchthavens en treinstations Zo ook personeel van vliegvelden en treinstations, waardoor het vervoer in en naar Engeland behoorlijk plat kan worden gelegd de komende dagen. Op deze vrijdag 23 december, uitgerekend de drukste dag van het jaar bij de verschillende Londense luchthavens, beginnen de aangekondigde stakingen bij de mensen die de paspoortcontroles uitvoeren. Op het spoor is het hommeles vanaf zaterdag de 24ste tot dinsdagmorgen de 27ste. Ook de eerste dagen van januari zijn er acties aangekondigd. Eerdere stakingen hadden grote gevolgen. Bekijk de reactie van Vincent van der Voort op de stakingen:

De ervaren darter kiest ervoor om in Nederland zijn kerstdagen door te brengen, ondanks de verhalen over stakingen in Engeland. - NOS

Bij Eurostar, de treinmaatschappij die het traject Londen-Amsterdam verzorgt, zijn de stakingen inmiddels al wat afgezwakt, al is er alsnog sprake van geannuleerde treinen en een aangepaste dienstregeling. Tweedeling bij Nederlanders Het is afwachten hoe groot de chaos daadwerkelijk zal zijn. De eerste berichten zorgen in ieder geval voor een tweedeling bij de Nederlandse darters die na de kerst nog op het WK in actie komen in 'Ally Pally'. "Het speelt wel", geeft Vincent van der Voort toe, die op 29 december weer speelt. "Ik had de terugvlucht al geboekt, toen ik opeens kreeg te horen over de stakingen." "Dan denk je toch: wat moet ik doen? Daar ben ik een tijdje mee bezig geweest, maar uiteindelijk heb ik voor mezelf bepaald dat ik naar huis ga, wat er ook gebeurt."

Michael van Gerwen, die kerst viert in Nederland, in actie tijdens het WK - Steven Paston/PDC

Ook Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode vieren de kerstdagen in Nederland. "Ik houd het nieuws in de gaten en bij slecht nieuws kom ik meteen deze kant weer op", zegt Van Duijvenbode. "Er zijn veel manieren om naar Londen te komen. Per vliegtuig, trein, auto of boot. En als dat allemaal niet lukt, zwem ik desnoods het kanaal over", grapt 'Aubergenius', die net als Van der Voort donderdag weer moet gooien. 'Barney' blijft in Londen Dan is er ook nog een groep die voor zekerheid gaat en in Londen blijft, onder wie Raymond van Barneveld, die de 27ste weer op het podium staat. "Ik houd er niet van om naar Nederland te gaan en dan op Eerste Kerstdag alweer terug te moeten. Weet je, omdat ik elk jaar hier speel, doet kerst ook minder met mij."

Raymond van Barneveld maakt zich op voor zijn eerste partij op het WK - Steven Paston/PDC