Cholera-uitbraak Malawi ergste in 10 jaar, nu ruim 400 doden

Het dodental als gevolg van de cholera-uitbraak in Malawi is opgelopen tot 410. Het aantal besmettingen staat nu op bijna 14.000, zo meldt gezondheidsminister Chiponda. Daarmee is het de ernstigste cholera-uitbraak in het zuidelijke Afrikaanse land in tien jaar tijd. Die uitbraak begon in maart. Toen moesten veel inwoners uit het zuiden van het land hun huis verlaten na overstromingen, als gevolg van veel regenval en meerdere orkanen. Veel van hen hadden daarna geen toegang meer tot schoon drinkwater.

Wat is cholera? Cholera is een ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Vibrio cholerae. Iemand die hiermee besmet is, kan last krijgen van hevige, waterdunne diarree. Omdat het lichaam hierdoor veel vocht verliest, kan dit leiden tot ernstige uitdroging. Zonder behandeling is dit levensgevaarlijk. Cholera wordt overgedragen door het drinken van besmet water of het eten van besmet voedsel. Uitbraken komen met name voor in Zuid-Azië, Afrika, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. In Nederland is de ziekte zeer zeldzaam, jaarlijks zijn hier tussen de 0 en 9 meldingen, schrijft het RIVM.

Een grote zorg voor de regering is het feit dat cholera doorgaans vooral om zich heen grijpt in het regenseizoen, wanneer het lastiger is om voedsel en watervoorraad hygiënisch te houden. Dat seizoen is nu pas net begonnen, en het is aannemelijk dat er nog veel meer besmettingen zullen plaatsvinden. Cholera is in principe goed te behandelen, maar in een arm land als Malawi toch problematisch, omdat het land kampt met een tekort aan basale medische middelen, zoals medicijnen of naalden voor een infuus. Er bestaat een vaccin tegen de ziekte, maar dat is slechts twee jaar werkzaam. Aan het vaccin is bovendien wereldwijd een tekort. Voor veel Malawianen is er daarom maar één vaccin beschikbaar, terwijl er twee nodig zijn voor optimale werkzaamheid. President Chakwera heeft nu aan de 'covid taskforce' van het land gevraagd om te helpen bij het bestrijden van de cholera-uitbraak.