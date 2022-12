Shell betaalt 15 miljoen euro compensatie voor olielekken Nigeria

Shell en Milieudefensie hebben een schikking getroffen in een langlopende zaak over olielekkages in Nigeria. Het oliebedrijf gaat een schadevergoeding van 15 miljoen euro betalen aan Nigeriaanse gemeenschappen.

Begin vorig jaar oordeelde het Haagse gerechtshof dat Shell aansprakelijk is voor olieschade in de Nigerdelta. De zaak was al in 2009 aangespannen door vier Nigeriaanse boeren. Ze werden gesteund door Milieudefensie.

De vier boeren en hun gemeenschappen krijgen de miljoenen als genoegdoening voor de olievervuiling die in hun dorpen is ontstaan door de lekken in pijpleidingen van Shell. Die lekken vonden plaats tussen 2004 en 2007. De zaak duurde zo lang dat alle oorspronkelijke eisers inmiddels zijn overleden.

"Dankzij deze schadevergoeding kunnen wij onze gemeenschap opnieuw vormgeven", zegt Eric Dooh, een van de eisers die de zaak doorzette. "Het is voor ons allemaal een opluchting om na de jarenlange juridische strijd tegen Shell straks dit geld te ontvangen ter compensatie van wat we verloren hebben. Ik ben God en Milieudefensie dankbaar voor de steun die tot dit resultaat heeft geleid."

Lekkagesysteem

Na de uitspraak hebben Milieudefensie en Shell bijna twee jaar onderhandeld over de hoogte van de schadevergoeding. Daarnaast bevestigt Milieudefensie in een gezamenlijke verklaring met Shell dat de Britse multinational de gelekte olie heeft opgeruimd.

Bovendien heeft Shell een systeem aangelegd om toekomstige lekken in Nigeria te detecteren. Zo'n systeem moest het bedrijf aanschaffen van de rechter.