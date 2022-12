Keeper Onana kondigt afscheid aan van nationale ploeg Kameroen: 'Heb droom vervuld'

Toch is het afscheid opvallend, aangezien de 26-jarige Onana zijn beste jaren nog voor zich heeft liggen. Waarschijnlijker is dat een ruzie met bondscoach Rigobert Song ten grondslag ligt aan het rigoureuze besluit van de doelman.

André Onana heeft via een mededeling op Twitter laten weten dat zijn interlandcarrière voorbij is. De voormalige keeper van Ajax verdedigde 34 keer het doel van Kameroen, waaronder een duel op het afgelopen WK.

Song meende dat Onana te veel risico in zijn spel legde en sprak hem daar tijdens het afgelopen wereldkampioenschap op aan. Omdat Onana geen gehoor gaf aan dat verzoek, besloot Song hem te passeren. "Ik moet ervoor zorgen dat het teambelang boven dat van elk individu staat."

Devis Epassy mocht de laatste twee duels keepen, reden voor Onana om het toernooi al voortijdig te verlaten.

Song voorlopig nog bondscoach

Song (46) heeft een indrukwekkende staat van dienst bij Kameroen. De voormalige verdediger is met 137 interlands recordinternational van zijn land. Sinds 2016 is hij als trainer in diverse functies in dienst van de bond. Zijn contract als bondscoach loopt nog door tot in 2024.

Het is overigens niet de eerste keer dat Onana zich een slecht verliezer toont. Toen trainer Erik ten Hag hem dit jaar passeerde voor de bekerfinale van Ajax tegen PSV, nam hij ook niet op de bank plaats bij de Amsterdammers. Inmiddels keept Onana voor Internazionale in de Serie A.

Met Onana op doel werd Kameroen eerder dit jaar derde op de Afrika Cup in eigen land. Na dat toernooi werd Song doorgeschoven als eindverantwoordelijke.