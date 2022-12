Vakbond FNV wil met kopersboycot druk op Bijenkorf opvoeren

De grootste vakbond van Nederland, FNV, zet een nieuw middel in om werkgevers te dwingen de lonen verder te verhogen. De vakbond roept winkelend publiek op om vandaag en morgen niet te winkelen bij de Bijenkorf als daar door het personeel actie wordt gevoerd.

Ook bij Etos, Kruidvat en Holland & Barrett roept de vakbond op om niet te kopen als er wordt gestaakt. "Als je daar als klant voorbijloopt en je ziet dat er een actie aan de gang is, ga dan even niet naar binnen", zegt Tuur Elzinga, voorzitter van de FNV. "Hou dan het geld in je zak en geef het ergens anders uit."

Vandaag en morgen voeren leden van de vakbond actie bij de genoemde winkels. "We gaan niemand tegenhouden, maar we gaan wel voor de deur flyers uitdelen en we roepen op om solidariteit te tonen", zegt Elzinga.

Bijenkorf teleurgesteld

In De Telegraaf zegt de Bijenkorf teleurgesteld te zijn over de oproep van de vakbond. "Juist nu de warenhuizen voor het eerst in twee jaar weer open zijn in deze prachtige feestmaand."

De vakbond klaagt er al langer over dat sommige werkgevers de lonen te weinig verhogen. De vakbond eist volledige compensatie van de inflatie en vraagt om ruim 14 procent meer loon. Zo'n grote stijging is vrijwel in geen sector afgesproken, maar de loonsverhogingen lopen wel op. In cao's die afgelopen maand zijn afgesloten staat een gemiddelde loonstijging van meer dan 6 procent.