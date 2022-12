Brandbrief na explosies: 'Buurten worden onderdeel van crimineel conflict'

Er zijn steeds vaker explosies bij woningen door conflicten in het criminele circuit. Gemeenten in de regio Midden-Nederland, waar veel explosies plaatsvinden, vragen minister Yesilgöz van Justitie om hulp in een brandbrief.

Sinds de zomer zijn er in de regio Midden-Nederland al zeventien explosies geweest of explosieven geplaatst. "Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen, maar dat had echt heel anders kunnen zijn", zegt hoofdofficier van justitie van Midden-Nederland Rutger Jeuken tegen Het Parool.

Ook vannacht was er weer een explosie bij een woning. Dit keer in Rotterdam bij een studentenpand, schrijft Rijnmond. De afgelopen tijd vinden de meeste explosies plaats in de regio Utrecht.

Een deel van de explosies tijdens de zomer - in Hoef en Haag, Tienhoven en Huizen - houden volgens het Openbaar Ministerie verband met een gestolen partij cocaïne. Het zou gaan om een lading die miljoenen waard is. In andere gevallen lijken de ontploffingen verband te houden met wraakacties in de onderwereld.

Impact op woonwijk

"De explosies hebben een enorme impact op de buurt", zegt burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden in het NOS Radio 1 Journaal. "In een woning naast het huis waar de explosie plaatsvond was een slaapfeestje gaande. Kinderen lagen in de woonkamer en moesten na de explosie het glas uit hun haar vegen van de kapotte ruiten."

Hij ziet dat gemeenten beperkte bevoegdheden hebben om tegen de explosies op te kunnen treden. "Je kunt een woning sluiten, en we mogen camera's plaatsen. Maar dat is allemaal eindig." De explosies in zijn gemeente waren in juli. "Ik moet hele goede redenen hebben om iemand de toegang tot zijn woning meer dan een half jaar te ontzeggen."

Jonge daders

Vaak zijn de daders volgens Het Parool erg jong. Een jongen van 17 verloor een been toen hij een explosief in Utrecht wilde plaatste. De lading ging vroegtijdig af. Na een tweede poging bij dezelfde woning werd een jongen van 16 opgepakt. Zij zijn vermoedelijk uitvoerders van de aanslagen. Het onderzoek naar de opdrachtgevers is nog gaande.

"Aangezien de regio Utrecht fungeert als draaischijf in de cocaïnehandel beschouwen wij dit niet als een incident, maar als iets waar we de komende periode intensief mee bezig zullen zijn", schrijven de burgemeesters in de brandbrief. Ze vragen minister Yesilgöz om een meer gezamenlijke aanpak, meer geld en middelen om de criminaliteit het hoofd te kunnen bieden.