Opnieuw meer winst bedrijven: 7,8 miljard euro extra naar aandeelhouders

De winst van bedrijven blijft toenemen. Met name energiebedrijven, de luchtvaartsector en uitzendbureaus verdienden afgelopen kwartaal flink meer dan vorig jaar in dezelfde periode.

De brutowinst van Nederlandse bedrijven was in juli, augustus en september zelfs het hoogst sinds 1999, toen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het begon bij te houden. Samen verdienden de bedrijven voor belasting in die maanden 84,5 miljard euro. Een goede 9 miljard meer dan een jaar eerder.

In hun berekening is alleen gekeken naar niet-financiële bedrijven.

Buitenlandse dochters

Een fractie van de winstmiljarden verdienden de bedrijven in eigen land. Maar het overgrote deel van de hogere winst - 7,6 miljard euro - werd geboekt door buitenlandse dochterbedrijven van Nederlandse ondernemingen. Met name de petrochemische industrie zag zijn buitenlandse takken goed draaien.

Van die winsten profiteert de schatkist. De bedrijven betaalden namelijk ook 2,4 miljard euro extra aan belasting. Nog grotere winnaars zijn de aandeelhouders. Die kregen 7,8 miljard euro extra aan winstuitkering over de afgelopen maanden.

Hogere lonen

Die winsten zijn hoog genoeg om ook de werknemers mee te laten profiteren, zei Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, gisteren tegen Nieuwsuur. "We hebben een structureel krappe arbeidsmarkt en energie en arbeid zullen de komende jaren schaars zijn. Daar hoort een hogere beloning bij."

Gemiddeld zouden werknemers 5 tot 7 procent meer moeten gaan verdienen, volgens Knot. Wel erkent hij dat de winsten niet in alle sectoren hoog genoeg zijn om de lonen op te schroeven.