Kirgizië, Armenië, Turkije: via deze landen krijgt Rusland toch sanctieproducten

Met de sancties willen de Europese lidstaten het Rusland moeilijk maken om de oorlog in Oekraïne te financieren. Zo mogen er geen chips en fabrieksonderdelen voor raffinaderijen meer naar Rusland, maar ook geen luxegoederen als dure auto's, jachten, juwelen of kleding.

Door de sancties tegen Rusland is de export van Nederland naar dat land grotendeels stilgevallen. Maar de handel in gesanctioneerde producten met buurlanden van Rusland floreert juist. En die landen sturen dit soort goederen weer in groten getale door naar Rusland, blijkt uit onderzoek van de NOS.

Met name naar Armenië, Kirgizië, Oezbekistan, Kazachstan en Turkije nam de handel significant toe. Bij Tadzjikistan was dat minder het geval. Er zijn ook landen die geen recente gegevens over import en export hebben gerapporteerd aan de VN. In enkele gevallen stopte de rapportage kort na de Russische inval in Oekraïne.

Op basis van buitenlandse nieuwsberichten over (mogelijke) ontwijking van sancties, selecteerde de NOS een aantal landen dat waarschijnlijk gebruikt wordt als uitwijkland. Het gaat allereerst om Kirgizië, Armenië en Kazachstan, die samen met Rusland en Belarus in de Euraziatische Economische Unie zitten. Daarnaast zijn ook grote handelspartners en buurlanden als Oezbekistan, Tadzjikistan en Turkije meegenomen.

De douane kijkt daarom niet alleen naar rechtstreekse handel met Rusland. Er gaan ook alarmbellen af bij de douaniers als een lading dure horloges of scheepsonderdelen naar een verdacht buurland van Rusland gaat. Welke landen de douane aanmerkt als potentiële omzeillanden, wil een woordvoerder niet zeggen. "Anders maken we kwaadwillenden wijzer en kiezen ze nét andere landen."

Daarnaast worden onder sommige productgroepen spullen geschaard die onder de sancties vallen, terwijl er ook spullen onder vallen die nog wél naar Rusland mogen. Jassen bijvoorbeeld. "Goedkope jassen mogen geëxporteerd worden", zegt een woordvoerder van de douane. Luxegoederen van boven de 300 euro per artikel mogen niet naar Rusland. Zo komt het dat de directe export van jassen nog niet naar nul is gegaan.

"Ik hoor het veel in de markt", zegt advocaat Yvo Amar, die gespecialiseerd is in sanctiewetgeving. Ondernemers kloppen bij hem aan om te vragen of exporteren naar pakweg Kazachstan of Turkije mag, ook als de ondernemer vermoedt dat de goederen eigenlijk naar Rusland gaan en daar niet heen mogen. "Turkije is de nummer één, wat ik hoor."

Als we naar specifieke producten kijken, zien we sterke aanwijzingen dat sommige producten inderdaad simpelweg doorgevoerd lijken te worden.

Inmiddels lopen er vijftig onderzoeken bij het OM. "Een deel daarvan heeft betrekking op uitwijklanden", zegt de woordvoerder. In een van die zaken gaat het bijvoorbeeld om de 55-jarige Dmitri K., die afgelopen zomer maandenlang vanuit een Gelders dorp via de Maldiven en Kazachstan onder meer computerchips aan Rusland zou hebben geleverd.

Wat ook meespeelt, is dat de pakkans niet heel hoog lijkt. Tot 2 oktober onderschepte de douane 258 zendingen vanwege een mogelijke overtreding van de sanctiemaatregelen. Slechts in vier van die gevallen ging het om een zending naar een van de uitwijklanden.

Ook dit soort indirecte handel met Rusland is verboden, zegt advocaat Amar. "Als klanten het mij vragen, zeg ik ze ook dat het strafbaar is. Wat ze daarna doen, weet ik niet."

Verantwoording

De cijfers in dit artikel komen uit Comtrade, een database met handelscijfers van de Verenigde Naties. Het is de grootste verzameling gegevens over internationale handel, maar de compleetheid ervan is afhankelijk van de vraag of landen die cijfers doorgeven aan de VN. Daarom is gekozen voor de cijfers over export - de cijfers over import waren niet beschikbaar.

Voor de berekeningen is per product bekeken of er sancties gelden voor de export naar Rusland. Niet-gesanctioneerde producten werden niet meegeteld.

Vervolgens is per sanctieproduct berekend wat het gemiddelde maandbedrag aan export was in de periode 2017-2021, en wat het gemiddelde exportbedrag was vanaf maart dit jaar. Dat is de eerste maand na de invasie van Oekraïne, eind februari.

Het verschil tussen die bedragen laat een mogelijke groei aan export zien. Daarbij is het wel belangrijk te bedenken dat niet alle sanctiegoederen direct na de invasie op de sanctielijst werden geplaatst.