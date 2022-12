Ambitieus AZ voert druk op, ook richting coach Jansen: 'Contract geen done deal'

AZ won in de eerste seizoenshelft van Ajax en PSV, staat in de eredivisie vier punten achter op koploper Feyenoord, is door in het bekertoernooi en overwinterde als groepshoofd in de Conference League. Technisch directeur Max Huiberts kan tijdens het trainingskamp in Valencia niet anders dan tevreden zijn, toch is nog niet duidelijk of het aflopende contract van trainer Pascal Jansen verlengd wordt. "We evalueren elk halfjaar en hebben dat net met Pascal gedaan. Er zijn dingen die beter kunnen, maar er zijn ook een hoop dingen die goed zijn gegaan", stelt Huiberts. "We gaan de komende weken overleggen over hoe we de toekomst zien. In alle rust. Er is nog geen sprake van een done deal." Jansen zelf beaamt dat de kogel nog niet door de kerk is. "Ik overleg vaak met de directie, maar er is nog geen akkoord. Het kan dus nog twee kanten op."

AZ-trainer Pascal Jansen tijdens het trainingskamp van de Alkmaarders in Spanje over zijn contract dat in de zomer van 2023 afloopt. - NOS

Huiberts zegt dat AZ goed op koers ligt als het gaat om de verwachtingen en doelstellingen. Over die doelstellingen is Huiberts niet concreet. AZ werd na de goede competitiestart gezien als titelkandidaat. Zover wil de technisch directeur niet gaan. "Ik ga hier niet zeggen dat we kampioen worden." "Er is in ieder geval nog genoeg om voor te spelen. We gaan de druk wel opvoeren", aldus Huiberts. Geen uitgaande transfers deze winter AZ, dat de competitie op 7 januari hervat tegen Vitesse, beschikt in de tweede seizoenshelft waarschijnlijk over een sterkere selectie dan voor de winterstop. Huiberts verwacht namelijk dat er niemand vertrekt. Ook uitblinker Jesper Karlsson niet. "Op dit moment speelt er niets."

De 52-jarige Huiberts zegt dat hij ook regelmatig leest dat AZ-spelers in verband worden gebracht met andere clubs. "Als je nog veel hebt om voor te spelen, dan wil je ook niet je betere spelers kwijtraken. Ik verwacht niet dat er in de winter qua uitgaande transfers dingen gaan gebeuren. Wel in de zomer." Winteraanwinst De Alkmaarders hebben wel een winteraanwinst binnen: de Amerikaanse middenvelder Djordje Mihailovic. Hij werd in de zomer gehaald voor zes miljoen euro van CF Montréal, maar sloot pas deze winter aan. De zesvoudig international maakte eerst het seizoen bij zijn oude club af. "Dat voelde vreemd", zegt hij daar zelf over. Volgens Huiberts is Mihailovic een creatieve speler die zich goed aanpast. Mihailovic merkt zelf dat het niveau en de intensiteit hoger liggen dan in Amerika. "Ik ga vooruit. Hoe meer wedstrijden ik speel, hoe comfortabeler ik mij ga voelen." Bekijk hieronder interviews met Djordje Mihailovic en doelman Hobie Verhulst.