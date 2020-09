Van der Breggen weer Giro-koningin na val Van Vleuten: 'Wielrennen is soms shit'

Van der Breggen looft ploeg na eindzege Giro Rosa: 'Supermooi' - NOS

Juichend kwam ze over de finish. Niet dat ze in de slotrit van de 31ste Giro Rosa meestreed om de zege. Maar Anna van der Breggen stelde wel haar roze leiderstrui veilig, goed voor de derde eindzege in haar loopbaan. "Supermooi. Deze heb ik met de ploeg gedaan. Lekker." Natuurlijk besefte Van der Breggen dat deze eindzege waarschijnlijk buiten bereik was gebleven als Annemiek van Vleuten niet was uitgevallen. "Vallen is altijd onderdeel van het fietsen. Net als veilig zitten in het peloton. Dat proberen we altijd en dat probeerde Annemiek ook. Ik denk dat ze er niet veel aan kon doen. Dat is wielrennen. Dat is soms wel echt shit." Van der Breggen greep de macht in de voorlaatste rit, waarin ze met Elisa Longo Borghini de Poolse Kasia Niewiadoma uit het roze reed. "Er zijn mensen die zeggen dat Kasia niet in het roze mocht rijden na die val van Annemiek. Maar zo werkt het niet. Er moet gewoon een leider zijn."

In de verraderlijke slotrit verdedigde ze een voorsprong van ruim een minuut op haar naaste concurrente, de Poolse Kasia Niewiadoma. En dus was het zaak te denken als een ploegleider, de volgende stap in haar loopbaan. "Ik heb zelf volgens mij niets op kop gefietst deze etappe. Heel blijven was best wel lastig, want de bochten in die afdaling waren best wel glad."

Anna van der Breggen is opgelucht na de slotetappe in de Giro Rosa - NOS