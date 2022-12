Henk de Jong over leven in onzekerheid: 'Heb geluk dat ik beetje bekend ben'

Hoe gaat het nu echt met Henk de Jong? Sinds hij voor de derde keer noodgedwongen terugtrad als trainer van SC Cambuur, werd het angstvallig stil. En ook voor hem zelf.

Tot hij laatst op de boot naar Vlieland stond en plotseling een berichtje kreeg.

"Een internist benaderde me via LinkedIn. Zijn vrouw had precies hetzelfde als ik en die is geholpen. Ik was zo hyper dat ik dat bericht kreeg, dat eindelijk iemand snapte wat ik had", vertelt hij opgetogen in gesprek met de NOS. "Ik heb het geluk dat die dokter contact heeft gezocht."

Cyste

Ruim een jaar geleden werd er een cyste ontdekt in het hoofd van De Jong. Dankzij de bekendheid die een leven in de schijnwerpers van de voetballerij hem opleverde, is er dus hoop.

Toch heeft hij ook moeite met het stempel van bekende trainer.