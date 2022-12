Eindrapport: Trump belangrijkste oorzaak Capitoolbestorming

De Amerikaanse parlementscommissie die de bestorming van het Capitool onderzocht, heeft het eindrapport gepubliceerd. Het meer dan 800 pagina's dikke document is gebaseerd bijna 1200 interviews met getuigen, honderdduizenden documenten en ruim 60 gerechtelijke uitspraken.

Eerder deze week adviseerde de commissie al om oud-president Trump te vervolgen voor zijn rol in de bestorming. Hij zou na zijn verkiezingsnederlaag hebben aangezet tot een opstand door zijn aanhangers op te roepen om 'te vechten'. Pas toen de bestorming op 6 januari 2021 al drie uur bezig was, riep hij de demonstranten op naar huis te gaan.

En ook in het eindrapport wordt de conclusie getrokken dat de belangrijkste oorzaak voor de bestorming "bij een persoon" lag, schrijft The New York Times. Daarmee wordt Trump bedoeld. "Geen enkele van de gebeurtenissen op 6 januari zouden zijn voorgevallen zonder hem."

Democratie ondermijnen

Volgens de commissie was de bestorming geen spontaan protest, maar door Tump georkestreerd om de democratie te ondermijnen en de verkiezingen ongedaan te maken.

Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de Democratische Nancy Pelosi schreef het voorwoord van het rapport. "Onze democratische instellingen zijn slechts zo sterk als de inzet van degenen aan wie hun zorg is toevertrouwd", schrijft zij daarin.

De rest van het rapport is opgedeeld in acht hoofdstukken, waarin "een van de meest vernietigende officiële portretten van een president in de Amerikaanse geschiedenis" wordt beschreven, aldus de Britse krant The Guardian.

Zo zou Trump volledig op de hoogte zijn geweest van het feit dat hij de verkiezingen van Biden had verloren, maar desondanks zette hij oud-vicepresident Pence onder druk om de uitslag ongedaan te maken.

In de hele tijd dat het onderzoek liep heeft Trump de commissie tegengewerkt. Volgens hem was er een heksenjacht op hem gaande om te voorkomen dat hij opnieuw president wordt.

Bekijk hier een terugblik op de Capitoolrellen in januari 2021: