Eindrapport commissie: bestorming Capitool was het werk van Trump

De Amerikaanse parlementscommissie die de bestorming van het Capitool onderzocht, heeft zijn eindrapport gepubliceerd. Daarin wordt uitvoerig uiteengezet waarom oud-president Trump moet worden vervolgd en wordt gezien als de hoofdschuldige.

Het rapport van meer dan 800 pagina's is onder meer gebaseerd op bijna 1200 interviews met getuigen en honderdduizenden documenten.

Eerder deze week adviseerde de commissie (zeven Democraten en twee Republikeinen) al om Trump te vervolgen.

De conclusie is dat Trump zich twee jaar geleden na de presidentsverkiezingen in november niet wilde neerleggen bij zijn nederlaag. In de weken tot de machtsoverdracht aan de Democraat Biden zweepte hij zijn aanhang op tot verzet en probeerde hij de uitslag ongeldig te laten verklaren, onder meer door talloze rechtszaken aan te spannen en leden van kiescommissies onder druk te zetten.

'Als een gek vechten'

Vlak voor de bestorming op 6 januari 2021 sprak hij zijn aanhang toe voor het Witte Huis, van wie een deel was bewapend. Hij vroeg ze naar het Capitool te lopen en daar "als een gek voor hem te vechten". Hij haalde uit naar vicepresident Pence die er niets voor voelde om stemmen die op Biden waren uitgebracht ongeldig te verklaren.

Het Amerikaanse parlement was op de dag van de bestorming in het Capitool bijeen om onder leiding van Pence de uitslag van de presidentsverkiezingen te ratificeren.

De oproep leidde tot een gewelddadige bestorming waar pas na een paar uur een einde aan werd gemaakt. De parlementscommissie concludeert dat Trump welbewust niet ingreep en zijn aanhangers hun gang liet gaan.

De oud-president wordt gezien als de belangrijkste aanstichter van het oproer waarbij een aantal mensen om het leven kwam en veel schade werd aangericht. Parlementariërs moesten rennen voor hun leven en wisten ternauwernood te ontkomen. Ook vicepresident Pence, die leiding gaf aan de ratificatie, sloeg op de vlucht. "Geen enkele gebeurtenis op 6 januari zou zijn voorgevallen zonder Trump", concludeert de commissie.

Een van de adviezen is dat Trump nooit meer een openbaar ambt mag bekleden.

'Onvoorstelbaar'

In het voorwoord schrijft een van de commissieleden dat het "ooit onvoorstelbaar was dat de president van de VS een menigte zou opzwepen om het Capitool te bestormen".

Trump heeft het onderzoek steeds afgedaan als partijdig en een heksenjacht. Volgens hem wil de commissie alleen maar verhinderen dat hij ooit nog president wordt. Trump wil in 2024 opnieuw een gooi doen naar het presidentschap.

Bekijk hier een terugblik op de Capitoolrellen in januari 2021: