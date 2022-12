Aardbeving met kracht 1,9 in Froombosch, Groningen

In de buurt van het Groningse dorp Froombosch is even na middernacht een aardbeving geweest. Volgens metingen van het KNMI had de beving een kracht van 1,9.

Froombosch ligt ten oosten van de stad Groningen, in de buurt van Slochteren. Meerdere mensen geven aan dat ze trillingen hebben gevoeld, meldt RTV Noord.