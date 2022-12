Moederbedrijf TikTok bespioneerde Amerikaanse journalisten

Personeel van ByteDance, het Chinese moederbedrijf van de populaire video-app TikTok, heeft afgelopen zomer op een ongepaste wijze toegang gekregen tot de data van Amerikaanse TikTok-gebruikers, onder wie twee journalisten. Dat blijkt uit een intern onderzoek van het bedrijf, melden Amerikaanse media.

ByteDance heeft vier medewerkers ontslagen. Twee van hen werkten vanuit China en twee vanuit de Verenigde Staten.

De journalisten van zakenblad Forbes werden sinds afgelopen zomer bespioneerd en er werd gekeken of ze zich fysiek in de buurt van personeel van ByteDance bevonden. De medewerkers hadden onder meer toegang tot de IP-adressen en gebruikersdata van de journalisten.

Onderzoek naar lek

De medewerkers kregen die data in handen toen ze onderzoek deden naar een mogelijk lek vanuit ByteDance richting journalisten. Er zouden interne gesprekken en zakelijke documenten met de pers gedeeld zijn.

Forbes publiceerde meerdere artikelen over de vraag of TikTok gevoelige data van gebruikers deelt met de Chinese overheid. Daarop werd het onderzoek naar lekken ingesteld. De oorzaak van het lek kwam overigens niet naar boven, meldt The New York Times.

Volgens het zakenblad waren nog twee van hun journalisten doelwit van ByteDance. Het techbedrijf zegt dat dat niet in het eigen onderzoek naar boven is gekomen. Het bedrijf gaat de ruwe data nogmaals analyseren om te bepalen of die beschuldiging klopt.

'Data in handen Chinese overheid'

De onthullingen komen op een moment van groeiende bezorgdheid in de Amerikaanse politiek over de privacy- en veiligheidsrisico's voor TikTok-gebruikers. Naar schatting 100 miljoen Amerikanen maken gebruik van de populaire app.

TikTok is volgens Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen te nauw verbonden met het Chinese moederbedrijf. Daarmee komt gevoelige informatie volgens hen in handen van de Chinese overheid, iets wat Peking met klem ontkent.

De Amerikaanse Senaat stemde vorige week nog in met een wetsvoorstel dat federale werknemers verbiedt om TikTok te gebruiken op overheidsapparaten.

De app werkt al maanden aan een overeenkomst met de regering in de VS waardoor het bedrijf de data van Amerikaanse gebruikers helemaal in de VS zou houden. Dat zou onder meer moeten gebeuren door Amerikaanse gegevens op te slaan op servers in de Verenigde Staten.

Begin deze maand voerde TikTok een wijziging in het privacybeleid door voor Europese gebruikers. Hierdoor kunnen onder meer Chinese medewerkers toegang krijgen tot data van Europese gebruikers, volgens experts is dat in strijd met de privacywet.