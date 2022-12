Nieuwe pensioenwet met ruime Kamermeerderheid aangenomen

De Tweede Kamer heeft de Wet toekomst pensioenen met een ruime meerderheid aangenomen. Bij de hoofdelijke stemming waren 93 Kamerleden voor en 48 tegen. De stemming was het sluitstuk van lang debatteren en onderhandelen. De partijen die voor stemden zijn VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SGP en Volt.

De wet regelt de overgang naar en regels voor een nieuw pensioenstelsel. Dat is volgens de voorstanders eerlijker voor de verschillende generaties werknemers dan het oude pensioensysteem.

Generaties

Jongere werknemers, ook die met flexibel werk, bouwen sneller en eerder een pensioenbedrag op, is de bedoeling. Zij betalen minder mee aan de 'oude' vaste pensioenafspraken van eerdere generaties. Ook kunnen zij eerder meeprofiteren van gunstige beleggingsresultaten. Daardoor wordt hun pensioenpotje mogelijk groter.

Voorheen konden de pensioenen niet altijd meestijgen met de inflatie, het zogenoemde indexeren. In de nieuwe wet zijn de regels soepeler en kunnen pensioenen eerder verhoogd worden als de beleggingsresultaten goed zijn.

Wel lopen de pensioendeelnemers meer risico door beleggingen. De wet regelt dat pensioenfondsen moeten zorgen voor een voor alle deelnemers zo eerlijk mogelijke overgang. Dat geldt vooral voor mensen in de leeftijd van 40 tot 50.

Het hangt van de individuele pensioenfondsen af hoe de bestaande pot geld wordt verdeeld en hoeveel beleggingsrisico er in de toekomst wordt genomen.

Eerste Kamer

Met de stemming is de discussie nog niet afgelopen. De Eerste Kamer begint volgend jaar op 17 januari aan de behandeling van de wet. Omdat ook PvdA en GroenLinks voor hebben gestemd is er vrijwel zeker ook een meerderheid in de senaat.

Tegenstanders lieten voorafgaand aan de hoofdelijke stemming nog hun bezwaren horen. SP-Kamerlid Van Kent sprak opnieuw van een "casino-pensioen", Kamerlid Omtzigt sprak van een pensioen wat afhangt van "veel geluk of veel pech".

Gaat ook de Eerste Kamer akkoord, dan kan de wet op 1 juli 2023 ingaan. Fondsen hebben tot 2027 de tijd om hun deelnemers over te zetten.