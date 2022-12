Meerdere wapens en explosieven in huis Spijkenisse gevonden

De politie heeft meerdere wapens en explosieven in een woning in Spijkenisse gevonden. Dat gebeurde nadat er een anonieme tip was binnengekomen. Een 43-jarige man is aangehouden.

Om wat voor wapens en explosieven het gaat, meldt de politie niet. Ook is niet duidelijke hoeveel wapens er zijn gevonden. Een specialistisch team is ingeschakeld om de explosieven te beoordelen en zo nodig veilig af te voeren en onschadelijk te maken.

In dezelfde zaak is ook een bedrijfspand onderzocht. Daar trof de politie materialen aan die gebruikt kunnen worden bij een hennepkwekerij. Die spullen zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

Fietser aangehouden

Iets later meldde politie opnieuw een wapenvondst in Spijkenisse. Een man fietste zonder verlichting en ging ervan door toen agenten hem aanspraken. Na een korte achtervolging werd de fietser aangehouden en bleek hij een vuurwapen en drugs bij zich te hebben.