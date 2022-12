Becker praat over periode in gevangenis: 'Iemand wilde mij vermoorden'

De gevallen tenniskampioen is openhartig en toont berouw. Dat is ook niet heel vreemd, aangezien Becker naar verluidt 500.000 euro voor het interview heeft gekregen. En geld was de hoofdreden waarom Becker in april een celstraf van 2,5 jaar kreeg.

De bewaking kwam volgens Becker op dat moment nauwelijks in actie. Zijn belager kwam volgens hem tot inkeer, nadat die de positie van Becker had onderschat. Hij bood volgens Becker een dag later zijn excuses aan en kuste zelfs de hand van de voormalig Wimbledon-winnaar.

"Er was een man die me wilde vermoorden", zegt Becker tijdens het gesprek. "Hij vertelde me exact wat hij met me wilde doen." De oud-tennisser riep vervolgens om hulp en kreeg die van een aantal 'bevriende' medegevangenen.

De 55-jarige Becker was bang, zo vertelde hij in een uitgebreid interview met de Duitse televisiezender Sat 1. Bang om tijdens een douche te worden aangevallen door een medegevangene. Of bang om een cel met iemand te moeten delen, met het risico te worden aangevallen.

Nog nooit voelde hij zich zo eenzaam en er was zelfs een medegedetineerde die hem wilde vermoorden. Voormalig toptennisser Boris Becker doet na zijn vrijlating geëmotioneerd zijn verhaal over zijn tijd in de Engelse gevangenis.

Becker werd in 2017 failliet verklaard. Hij was in de problemen gekomen door een niet afgeloste lening van 4,2 miljoen euro voor zijn villa in Mallorca. De rechter achtte het bewezen dat Becker na diens faillissement een deel van zijn miljoenenvermogen achterhield voor de curator, door onder meer geld naar andere rekeningen over te maken.

De Duitser werd uiteindelijk na acht maanden vervroegd vrijgelaten, dankzij een regeling waar buitenlandse gevangenen in een Britse gevangenis voor in aanmerking kunnen komen.

'Natuurlijk was ik schuldig'

"Natuurlijk was ik schuldig", vertelt Becker in het interview. Het leven in de gevangenis was volgens hem zwaar. "In de gevangenis ben je niemand. Je bent een nummer. De mijne was A2923EV. Ik werd geen Boris genoemd. Het interesseert hen helemaal niets wie je bent."

Becker gaf in de gevangenis conditietraining en leerde Engels, wiskunde en Griekse filosofie. Het gevoel toen voor het eerst in zijn cel de deur dichtviel en hij tussen vier muren zat opgesloten, heeft veel met hem gedaan. "Dat was het eenzaamste moment dat ik ooit meemaakte."

"Ik had ook voor het eerst in mijn leven honger", vertelde Becker, die naar eigen zeggen veelal rijst en aardappelen voorgeschoteld kreeg en mede daardoor zo'n zeven kilo is afgevallen.