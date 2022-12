Chelsea laat PSG en Martens kansloos in Champions League en wordt groepswinnaar

Met vijf overwinningen, één gelijkspel en geen enkele nederlaag is Chelsea een van de favorieten voor de eindzege. In zes duels kreeg de ploeg van trainer Emma Hayes slechts één doelpunt tegen, tegenover negentien zelf gemaakte goals.

Donderdagavond duurde het even voordat bij Chelsea de eerste viel. Sterker nog, de grootste mogelijkheid kwam in de beginfase van de voet van PSG-aanvaller Guro Reiten, die de bal iets over de middenlijn opving en bijna Chelsea-goalie Zecira Musovic verraste. Haar schot landde op de lat.

Twee goals James

Vlak voor rust was het pas raak voor Chelsea. Samantha Kerr ving de bal halverwege de Franse helft op, dribbelde richting het doel, kapte naar haar linkerbeen en stuurde bal de bovenhoek in. Bij de 2-0 gaf Kerr een alerte assist op Lauren James, na geklungel in de Parijse defensie.

Hoogtepunt van de Engelse voetbalavond was de beslissende derde goal. Een fraaie aanval over drie, vier stations. Vooral het passje breed van Francesca Kirby, waardoor James haar tweede kon binnenschieten, was subtiel.