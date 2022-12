Aké volgende Oranje-speler die scoort na WK: hij kopt City langs Liverpool

Wout Weghorst was woensdag in Turkije als invaller trefzeker voor Besiktas in het met 4-2 gewonnen bekerduel met Sanliurfaspor en Noa Lang maakte woensdag de 1-0 voor Club Brugge in de Belgische bekerwedstrijd tegen Sint-Truiden, die uiteindelijk met 4-1 verloren ging.

Het was de eerste wedstrijd van Aké sinds de verloren kwartfinale van het Nederlands elftal op het WK tegen Argentinië. Sinds dat duel van twee weken geleden zijn vier Oranje-internationals alweer in actie gekomen voor hun club en opvallend genoeg scoorden er drie van hen, inclusief Aké.

Manchester City heeft zich ten koste van Liverpool geplaatst voor de kwartfinales van de League Cup: 3-2. Matchwinner was Nathan Aké, die in de tweede helft fraai de winnende treffer voor City binnenkopte.

Manchester United-verdediger Tyrell Malacia, die op het WK niet in actie kwam, scoorde woensdag niet in het met 2-0 gewonnen League Cup-duel met Burnley.

Haaland scoort direct weer

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is wel alweer in training, maar zat nog niet in de selectie van Liverpool voor het duel met Manchester City. Aké dus wel, en hij liet zich zien ook. Maar het woord was eerst aan Erling Haaland, de grote afwezige in Qatar.

De kraker in Manchester was nog geen tien minuten bezig of de Noor had zijn eerste goal alweer te pakken. Uit een voorzet van Kevin De Bruyne schoot Haaland koelbloedig binnen.

Er ontspon zich een aantrekkelijke wedstrijd, waarin Fabio Carvalho voor rust de 1-1 maakte voor Liverpool. De eerste minuten na rust waren spectaculair: in de 47ste minuut knalde Riyad Mahrez de thuisploeg opnieuw op voorsprong, een minuut later was het alweer gelijk.