CIDI kritisch over 'opruiende retoriek' van leden nieuwe regering Israël

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) wijst opruiende retoriek van sommige leden van de nieuwe regering van Israël af. Dat schrijft de Joodse belangenorganisatie een dag na de bekendmaking van Benjamin Netanyahu dat hij een nieuwe regering heeft gevormd en dat zijn conservatieve Likud-partij zal regeren met uiterst rechtse en ultraorthodoxe partijen.

Vooraanstaande politici van die partijen hebben de afgelopen tijd meermaals uitlatingen gedaan die veel liberale Israëliërs zorgen baren. Hoewel Netanyahu benadrukt dat hij een regering heeft gevormd voor alle burgers, moeten met name Palestijnen en de lhbti-gemeenschap het vaak zwaar ontgelden bij zijn nieuwe coalitiepartners.

Zo heeft de aankomende minister van Veiligheid, Itamar Ben-Gvir van de ultra-rechtse partij Joodse Kracht, gezegd dat militairen en politieagenten die op Palestijnen schieten per definitie immuun moeten zijn voor vervolging. Samen met Bezalel Smotrich van de partij Religieus Zionisme - de aankomend minister van Financiën - is hij bovendien voorstander van een annexatie van de Westelijke Jordaanoever.

'Trotse homofoob'

Weer een andere nieuwe coalitiegenoot van Netanyahu, Avigdor Moaz van de uiterst rechtse eenmansfractie Noam, wil - als zelfbenoemd "trotse homofoob" - onder meer de Gay Pride in Jeruzalem afschaffen. Hij wordt, met zijn idee dat de lhbti-gemeenschap een gevaar vormt voor het gezin, verantwoordelijk voor de post 'Nationale Joodse Identiteit' bij het ministerie van Onderwijs.

"Deze retoriek is niet representatief voor de democratische waarden van Israël, haar rol als thuisland voor alle Joden en haar niet aflatende zoektocht naar vrede", schrijft het CIDI, zonder specifieke coalitiegenoten van Netanyahu bij naam en toenaam te noemen. "Wij vertrouwen erop dat deze retoriek het binnenlandse en buitenlandse beleid van de nieuwe regering niet zal bepalen."

Aankomend CIDI-directeur Mestrum zegt in een toelichting dat ze doelt op bijvoorbeeld Smotrich en Ben-Gvir. "Zij hebben bijvoorbeeld uitspraken gedaan tegen Arabieren, Palestijnen en de lhbti-gemeenschap", zegt ze. "Dat zijn wel dingen die niet stroken met de ideeën over het zijn van een baken van vrijheid, die men over het algemeen heeft binnen Israël. Er moeten gewoon gelijke rechten zijn voor gelijke burgers, en daar hebben zij zich niet altijd voor uitgesproken."

Het CIDI schrijft verder erop te vertrouwen dat Israël ernaar zal streven om de belofte van gelijkheid voor alle burgers na te komen, ongeacht religie, etniciteit, seksuele geaardheid of genderidentiteit, en dat de regering zich zal blijven inzetten voor vooruitzichten op vrede.

Banden met het buitenland

Het CIDI is bepaald niet de enige Joodse belangenorganisatie buiten Israël die bezorgd kijkt naar de nieuwe coalitie. Begin deze maand uitten invloedrijke Amerikaanse Joodse organisaties al hun zorgen. Ze vrezen onder meer dat de extreme uitspraken binnen de coalitie de steun van Amerikaanse Joden zullen ondermijnen.

Die zorgen herkent Mestrum ook. "De Joodse gemeenschap in Nederland is natuurlijk net zo pluriform als de rest van ons land, maar ik heb zeker zorgen gehoord vanuit de Joodse gemeenschap over wat de coalitie gaat brengen, en ook hoe dat de banden met het buitenland zal beïnvloeden."

Wel wijst ze op de lange staat van dienst van Netanyahu, en zijn eerdere pragmatiek. "Ik denk dat hij zich ook heel erg bewust is van hoe er vanuit het buitenland naar Israël wordt gekeken, dat heeft hij ook gezegd. Ik ga ervan uit dat Israël de waarden blijft waarborgen onder zijn leiding. Zo niet, zullen we ons daar ook tegen uitspreken."