Nieuwe wet politieke partijen moet verbod mogelijk maken

De Hoge Raad moet politieke partijen kunnen verbieden als zij tot doel hebben of erop uit zijn om de democratie te ondermijnen. Dat staat in een conceptwet van het kabinet.

"De partijen die met onze stem ook ons vertrouwen krijgen, mogen tegelijkertijd nooit onze democratie in gevaar brengen", zegt minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken.

In de tekst staat dat de rechter een partij mag verbieden "indien de partij door haar doelstelling of werkzaamheden een daadwerkelijke en ernstige bedreiging vormt voor een of meer grondbeginselen van de democratische rechtsstaat".

Het is met de huidige wetgeving al mogelijk om een partij te verbieden. Dat kan als die in strijd handelt met de openbare orde. Onlangs deed D66 een voorstel om de mogelijkheden tot een verbod te verruimen via een simpele wijziging in het Burgerlijk Wetboek. Aanleiding waren uitspraken van Kamerleden van Forum voor Democratie.

Maar die methode vindt het kabinet juridisch niet zorgvuldig. De nu voorgestelde Wet politieke partijen moet een samenhangende wet worden voor alle regels, vindt Bruins Slot.

Donaties

Ook moet de wet het toezicht op het naleven van financieringsregels verbeteren, zoals donaties en lidmaatschapsgeld. Partijen mogen alleen van Nederlandse donateurs financiële bijdragen of bijdragen in natura ontvangen.

Voor politieke advertenties gaat een meldingsplicht gelden die moet leiden tot meer transparantie. In de melding moet onder meer staan waar de advertentie is geplaatst, wat de boodschap is en hoeveel er door wie voor de advertentie is betaald. Ook moet worden bekendgemaakt welke gegevens van internetters worden gebruikt om bepaalde doelgroepen te benaderen.