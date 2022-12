DNB-president tegen bedrijven: verhoog de lonen

Een loonsverhonging van 5 tot 7 procent is niet zomaar, zegt Knot. "We hebben ramingen gemaakt en willen niet zien dat lonen verder dalen. Stel dat je de lonen constant wilt houden, dan kom je uit op 5 tot 7 procent loonsverhoging. Het is een gemiddelde rekensom op macro-niveau."

Al zullen volgens Knot niet alle sectoren het kunnen betalen. Dat beaamt ook de directeur van banketbakkerij Maison Kelder in Den Haag, Bob Kaptein. Hij gelooft niet in een generieke maatregel. De banketbakkers krijgen er in twee jaar 7 procent loonsverhoging bij. Dat is zo afgesproken in de cao. "Er is in sommige branches gewoon geen ruimte voor. Alles is duurder, de energielasten zijn gestegen en, daar hebben mijn bakkers, mijn winkels last van. We kunnen niet de gehele inflatie corrigeren."

De winsten van bedrijven zijn hoog genoeg, vindt Knot. "Sectoren als de handel, de industrie, vervoer. Sectoren waar hoge winsten zijn gemaakt." Vooral bedrijven die zo groot zijn geworden door het goedkope gas en de lage lonen. "Daar is nu een einde aan gekomen. We hebben een structureel krappe arbeidsmarkt en energie en arbeid zullen de komenden jaren schaars zijn. Daar hoort een hogere beloning bij."

Het dieptepunt hebben we nu wel gehad in Nederland.

De Nederlandse economie koelt af door de hoge inflatie en de inzakkende wereldhandel en scheert de komende maanden langs een lichte recessie. Hoe zorgelijk is dat volgens Knot? "We verwachten dat de economie maar beperkt zal afkoelen. Er zullen een paar kwartalen van negatieve groei zijn, maar dat zal zich niet vertalen in negatieve jaarcijfers. We voorzien geen diep recessie."

De lichte recessie vertaalt zich ook in dalende huizenprijzen. Maar die prijzen waren volgens Knot veel te snel gestegen, vooral voor jonge starters. Hij denkt dat na een stijging van 14 procent in 2022, een beperkte correctie van 6.5 procent niet zorgelijk is. "Het is een beperkte correctie op de enorme stijging."

Knot is ook over de gehele economie niet pessimistisch. In de loop van volgend jaar keert de economische groei weer terug, met in 2024 zo'n 2 procent, verwacht DNB. "Met een slag om de arm vanwege de oorlog in Oekraïne, maar het dieptepunt hebben we nu wel gehad in Nederland. Er is geen reden voor zorgen over een grote neergang van de economie."