NYT: Russische parachutisten verantwoordelijk voor bloedbad in Boetsja

Een Russische parachutisteneenheid heeft in maart tientallen mensen gedood in één straat in de Oekraïense plaats Boetsja. Dat gebeurde in de Jabloenska-straat. Dat meldt The New York Times aan de hand van exclusieve telefoongegevens, documenten, interviews en duizenden uren video. De straat wordt inmiddels de 'weg des doods' genoemd door bewoners.

In mei dit jaar publiceerde dezelfde krant al beelden waaruit zou blijken dat Russische militairen betrokken waren bij executies.

De krant concludeert nu na acht maanden onderzoek dat de daders van het bloedbad in de Jabloenska-straat Russische parachutisten waren van het 234ste luchtaanvalregiment onder leiding van luitenant-kolonel Artjom Gorodilov. Het bewijs bestaat onder meer uit de uitrusting, badges op uniformen, radioverkeer en documentatie van munitiekisten.

Gestolen telefoons

Inwoners zeggen tegen de krant dat hun telefoons in veel gevallen direct werden gestolen. Ook telefoons van vermoorde burgers werden meegenomen. Meerdere militairen hebben ook gebruikgemaakt van die gestolen telefoons.

Via data van de Oekraïense autoriteiten is volgens The New York Times te achterhalen dat Russische militairen die telefoons gebruikten om familieleden in Rusland te bellen. Dat gebeurde soms slechts uren na de dood van de rechtmatige eigenaar. De krant identificeerde vervolgens gebelde telefoonnummers en kon op die manier twintig militairen identificeren.

Deze beelden van de gebeurtenissen in Boetsja verschenen eind mei via The New York Times: