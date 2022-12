Schouten viert Kerst thuis, geen NK en EK allround: 'Op advies van de trainers'

"Tuurlijk is het een kampioenschap en wil ik graag kampioenschappen rijden, maar ik wist wel dat het best veel zou worden", zei ze donderdag in Thialf.

Dat betekent dat ze ook niet meedoet aan het EK allround in het eerste weekend van het nieuwe jaar, omdat die startplaatsen worden verdiend bij het nationaal kampioenschap.

Schouten: "De trainers zeiden: Irene, het is beter nu om je gewoon te richten op de drie, de vijf, massastart, ploegenachtervolging en marathon. Dat is al best wel veel. Dus zeiden zij: beter geen NK allround."

De 'rust' gaat even boven nieuwe medailles. Zodat de bovenbenen niet helemaal opgebrand zijn als de voor Schouten belangrijkste wedstrijden zijn. De NK afstanden, begin februari, en de WK afstanden, begin maart.

Enerverend jaar

Het is ook wel even goed zo, na een enerverend jaar waarin Schouten drie keer olympisch goud won.

Nu kan ze nog even "een goed trainingsblok draaien" voor het eind van het seizoen. "Als het allrounden aan het einde van het seizoen was, had ik zeker meegedaan. Omdat ik dan meer op snelheid ga trainen. Als ik nu op veel snelheid ga trainen, mis ik mijn basis voor de drie en de vijf voor op het einde van het seizoen."