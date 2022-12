Twee Syrische broers opgepakt in Limburg om terrorismeverdenking

De politie heeft gisteravond twee Syrische broers van 20 en 22 jaar opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf, meldt het Openbaar Ministerie. De arrestaties waren in Stein, in de buurt van Geleen.

Naar de twee broers werd een onderzoek ingesteld nadat inlichtingendienst AIVD deze week informatie over de twee had doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie.

Details over de verdenking zijn niet bekendgemaakt. Een woordvoerder van het OM wil er nu inhoudelijk niets over zeggen. "Het onderzoek richt zich nu op wat de verdachten voor ogen stond."

De politie heeft de woning van de twee in Stein doorzocht. Daarbij zijn geen wapens of explosieven gevonden. De twee mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het OM verwacht in dit onderzoek geen verdere arrestaties.