Geen litteken, maar sieraad: stichting geeft gratis tattoos na borstamputatie

Er is veel schaamte op dit gebied en er zijn een heleboel vrouwen die verborgen verdriet hebben, zegt Van Schaik. "In de maatschappij is het vaak zo dat je als vrouw als incompleet wordt gezien als je geen borsten meer hebt. Daardoor voelen vrouwen met deze littekens zich geen vrouw meer."

Jaarlijks wordt in Nederland bij duizenden vrouwen borstkanker vastgesteld. In sommige gevallen is amputatie van de borsten de enige optie. Na een amputatie kan een vrouw kiezen voor een borstreconstructie.

Van Schaik koos ervoor 'om plat te blijven'. "Reconstructies zijn best heftig en zwaar. Er kunnen soms ook complicaties ontstaan. Dat geeft uiteindelijk alleen maar meer littekenweefsel en ellende."

Drama, kleur en groot

Haar tattoo, een tak met bloemen, blaadjes en een vlinder, loopt vanaf haar schouder via haar borst naar beneden. Groot, vol met drama en kleur.

Lángs de littekens, een belangrijk detail. Daarom is het belangrijk dat de artiesten ervaring hebben met dit soort tattoos. "De artiest moet er rekening mee houden dat hij niet over het littekenweefsel heen tatoeëert, er moet met het lijf mee worden getatoeëerd. We hebben ook eerst de tatoeage getekend, rekening houdend met de littekens", zegt Van Schaik.

De tattoo van Barbara: