Derde islamitische middelbare school van Nederland komt in Utrecht

De derde islamitische middelbare school van Nederland komt alsnog in Utrecht. Stichting Al Amana Scholen heeft groen licht gekregen.

Minister van Onderwijs Dennis Wiersma (VVD) wees de komst van de school eerder nog af vanwege een negatief advies van de Onderwijsinspectie, maar de islamitische school maakte bezwaar en heeft gelijk gekregen van de bezwarencommissie van het ministerie, schrijft RTV Utrecht.

Volgens schooldirecteur Karim Salihi moet de komst van de middelbare school voor vmbo, havo en vwo de doorstroming vanuit het islamitische basisonderwijs bevorderen. Al Amana heeft op dit moment al basisscholen in Leidsche Rijn, Zuilen en Zeist. Een vierde moet volgend jaar openen in Overvecht.

Dat is ook de locatie die Salihi op het oog heeft voor de middelbare school. Ondanks het lerarentekort zegt de directeur dat het werven van personeel voor de nieuwe school geen probleem moet zijn. "Er stromen dagelijks sollicitaties binnen van leerkrachten, zowel moslims als niet-moslims."

Basisschool stopt ermee

Omroep West meldt dat de islamitische privéschool 'Het Achterhuis Lyceum' in Den Haag ermee stopt. Soner Atasoy, de voormalig directeur van het Haga Lyceum in Amsterdam, zet het initiatief niet door na een gesprek met de Onderwijsinspectie.

Zijn onderwijsplannen kwamen in oktober naar buiten en leidden toen tot veel ophef. Meerdere politieke partijen maakten zich daar volgens Omroep West zorgen over. Zo noemde Simon Fritschij (CU/SGP) Atasoy "een type waar ik kinderen in onze stad niet aan toevertrouw".

'Buitengewoon kwalijk'

De islamitische privéschool draagt de naam 'Het Achterhuis Lyceum' omdat Atasoy van mening is "dat moslims die niet aan de leiband lopen van de overheid, worden opgejaagd als Joden in de Tweede Wereldoorlog". Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) noemde de naam voor de school "buitengewoon kwalijk".

Aangezien Atasoy inmiddels heeft gezegd voorlopig geen onderwijs te geven op de school, ziet de inspectie geen reden voor verdere toezicht en is "het dossier gesloten".