Het gevaar komt in Cherson nu vanaf de rivier

Er werd volop gefeest en gevierd in de straten van Cherson, toen de stad zes weken geleden werd bevrijd van het Russische juk. Inmiddels is er weinig over van de feeststemming: Cherson wordt voortdurend geterroriseerd door Russische raketten en vanaf de overkant van de Dnjepr nemen sluipschutters de stad onder vuur.

Sinds de bevrijding van de stad zijn er tientallen burgers om het leven gekozen door Russische aanvallen. Cherson zit soms dagen zonder stroom, als gevolg van de verwoesting van cruciale infrastructuur. Door de miserabele omstandigheden is een nieuwe vluchtelingenstroom op gang gekomen: burgers zoeken hun heil in andere delen van Oekraïne of Europa.

"Ze pakken ons flink", zegt inwoner Serhi via Telegram. "Het is iedere nacht raak, en vaak ook overdag. Terwijl ik dit typ, trillen de ramen en deuren van mijn huis." Doordat veel inwoners zijn vertrokken, vallen er relatief weinig slachtoffers, is zijn inschatting. Gisteren meldden de autoriteiten 60 aanvallen op de stad, maar met 'slechts' zes gewonden en één dode tot gevolg.

Wijk geëvacueerd

Zo zijn er dagelijks tientallen inslagen, stelt het hoofd van de regio Cherson. Daarbij gaat het zowel om schoten van artillerie als zware mortieren. Bij de aanvallen op Cherson is minstens drie keer clustermunitie ingezet, stelde Human Rights Watch vast. Volgens de lokale autoriteiten zijn er ook 'aanwijzingen' dat fosformunitie is ingezet, een mogelijke oorlogsmisdaad.

Stukje bij beetje wordt de stad gesloopt. Met name de wijken nabij de rivier zijn de klos. "Het is nu te gevaarlijk om in de buurt van de oever te komen", vertelt Serhi. De meeste woningen aldaar zijn verlaten.